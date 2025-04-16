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"حادث أليم".. أول رد رسمي على وفاة بوبيندزا

12:58 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    أرون بوبيندزا 3
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني1
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني
  • عرض 12 صورة
    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني4
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني2
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    بوبيندزا لاعب رابيد الروماني
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    بوبيندزا لاعب رابيد الروماني
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    بوبيندزا بقميص رابيد الروماني
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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم في بيان رسمي، وفاة أرون بوبيندزا، في حادث أليم بالصين، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر.

وذكر الاتحاد الجابوني في بيانه: "غادرنا الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر من مبناه في الصين، حيث كان يلعب لصالح نادي إف سي تشجيانج الصيني".

أضاف: "بوبيندزا رحل في سن الـ28، وترك ذكرى مهاجم كبير تألق وأثر في الأذهان خلال كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون".

أكمل: "بدأ مسيرة اللاعب الكروية في نادي مومانا الجابوني وفي بوردو بفرنسا، وكان قد انضم إلى الدوري الصيني بعد فترة قصيرة قضاها في رومانيا".

واختتم: "يقدم الاتحاد الغابوني لكرة القدم وعائلة كرة القدم الغابونية الكبرى أحر التعازي لعائلته في هذا المصاب الأليم".

جدير بالذكر أن الجابوني بوبيندزا ارتبط اسمه مع الزمالك، حيث أعلن الأبيض وصول البطاقة الدولية لـ آرون بوبيندزا يوم 8 سبتمبر عام 2024 ولكن الصفقة لم تكتمل، بسبب انضمامه للدوري الروماني.

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بوبيندزا وفاة بوبيندزا أخبار الرياضة الزمالك
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