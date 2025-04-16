بعد محضر الشرطة.. الغندور يكشف رد فعل مفاجئ من الزمالك ضد زيزو

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك يجهزون ملفاً كاملاً عن أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خاصة بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه محضر في الشرطة ضد النادي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ينوي مسئولو نادى الزمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب، والتي تحفظ حقوق النادي".

أكمل: "المفاجأة أن مسئولو الزمالك يعملون حاليا على تسوية مستحقات اللاعب، حتى يكون الموقف قانوني بشكل كامل".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي كلف الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي بتسوية مستحقات اللاعب والنظر إلى تفاصيل عقده، حتى يتم إسدال الستار على هذا الملف".

واختتم تصريحاته: "ويناقش مجلس إدارة نادى الزمالك في الاجتماع المقبل،ملف مستحقات زيزو والإجراءات التي يتخذها النادي ضد اللاعب".

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو، قام مؤخرا بعمل توكيل للمحامي أشرف عبد العزيز لاتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه بعض مسؤولي الزمالك، وتم تقديم شكوى قانونية بداعي التشهير به وتحريض الجماهير عليه بالكذب وترويعه من أجل التجديد، وهو ما يجعله يتخوف من الذهاب للنادي.