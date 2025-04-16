4 تغييرات وحارس بديل.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة للمباراة، خلال المران الختامي أمس.

وسوف تشهد المباراة عددا من التغييرات في التشكيل، على رأسهم تواجد محمد صبحي الحارس البديل بشكل أساسي وعودة مصطفى الزناري ومحمود جهاد وسيف جعفر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – صلاح مصدق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: محمود بنتايج – محمود جهاد – سيف جعفر – محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري.