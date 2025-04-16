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حقيقة تواجد أفشة في نادي الزمالك.. صورة

11:25 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة 1
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    محمد مجدي أفشة
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كتب- محمد خيري:

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي في نادي الزمالك.

وتعود حقيقة الصورة، هي تواجد "أفشة"، بالفعل أمام بوابة نادي الزمالك، ولكن لحضور عزاء إبراهيم شيكا، نجم الأبيض السابق الذي رحل خلال الساعات الماضية عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأقيم عزاء الراحل إبراهيم شيكا، في مسجد الحامدية الشاذلية، المتواجد بجوار نادي الزمالك، وحضره عددا من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة.

وفسر مستخدمي التواصل الاجتماعي على صورة أفشة أمام نادي الزمالك، البعض تحدث عن انتقاله للزمالك والبعض أشار إلى الحقيقة بتواجده في العزاء.

أفشة أمام نادي الزمالك في عزاء إبراهيم شيكا

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