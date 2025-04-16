جولة الحسم.. الموعد والمباراة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره سموحة اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025، كأس الرابطة سابقا.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن تواجد 5 أندية بالمجموعة الأولى من المسابقة، حيث تضم كل من: الجونة، بتروجيت، الزمالك، مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام المباراة بين الزمالك وسموحة في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأخيرة، والحاسمة من كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع، برصيد نقطتين، حصدها عقب خوض ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، ثم خسر على يد بتروجيت بهدفين مقابل هدف، وبعدها تعادل مع مودرن سبورت سلبيا.

بينما يحتل نادي سموحة المركز الأخير في المجموعة دون نقاط، بعد خسارة ثلاث مباريات، أمام بتروجيت، ومودرن سبورت والجونة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز اليوم لتحسين مركزه في المجموعة والمنافسة على التأهل للدور التالي، مع الانتظار لنتيجة مباراة مودرن سبورت والجونة.