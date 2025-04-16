هل يجري الزمالك تغيير شامل في الفريق؟.. ميدو يجيب

كتبت-هند عواد:

نفى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، ما يتردد بشأن عملية تغيير شامل في الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أحمد حسام في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لدينا فريق محترم ولاعبون يقاتلون رغم الظروف الصعبة هذا الموسم، ولا يصح على الإطلاق خروج بعض الإعلاميين عن تغيير شامل للفريق، ونؤكد الحفاظ على فريقنا ونمتلك لاعبين مميزين".

وأضاف: "نحن في مرحلة مهمة من الموسم ونحتاج للتركيز، ونتمنى من السادة الإعلاميين تحري الدقة خاصة فيما يخص أخبار نادي الزمالك، و"عيب" ما يحدث في محاولات لتشتيت الفريق ونحن لن نقبل بذلك".

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