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ميدو: "بيننا وبين زيزو لائحة النادي التي تطبق عليه"

10:39 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أزمة زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم وانقطاعه عن تدريبات الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "زيزو لاعب في نادي الزمالك وعقده مستمر حتى نهاية الموسم، والزمالك يحترم عقوده".

وأضاف: "وأي وقت سيكون اللاعب موجودا في النادي سيتم التعامل معه باحترافية كبيرة جدا".

وأوضح: "زيزو منقطع عن التدريبات وسيتم تطبيق اللائحة عليه، لكن أؤكد أننا سنتعامل بشكل احترافي جدا سواء كان موجودا أو لأ، ويجب أن يعلم حقوق النادي عليه، وما بيننا لائحة النادي التي تطبق على الجميع".

واختتم ميدو: "في حال رجوع زيزو إلى التدريبات مسألة مشاركته في نهائي الكأس من عدمها تعود إلى الجهاز الفني، ولا يوجد أي حديث معه بشأن التجديد، وكما أعلن الزمالك في بيانه تم غلق هذا الملف، لأن اللاعب اختار الرحيل عن النادي".

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