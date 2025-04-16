ميدو يكشف حقيقة التفكير في رحيل بيسيرو عن الزمالك
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كتبت-هند عواد:
كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حقيقة التفكير في رحيل جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي تفكير في رحيل بيسيرو، المدرب واجه صعوبات كبيرة جدا وأنا لا أدافع عنه، بالفعل هناك أخطاء لكن ليس منه فقط بل من المنظومة بالكامل".
وأضاف: "دورنا الدفاع عن الفريق في الست مباريات المقبلة بالدوري حال فوزنا فيهم بنسبة كبيرة سنتوج باللقب".
واختتم ميدو: "جمهور الزمالك يجب أن يكون لديه وعي كبير بـ "مين عايز يوقعنا"، ومن يتداول أخبار من الممكن أن تضرنا".
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