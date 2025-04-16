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9 لاعبين.. غيابات الزمالك ضد سموحة بكأس عاصمة مصر

12:16 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (16)
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    الزمالك وحرس الحدود
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    الزمالك وحرس الحدود
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كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سموحة في الجولة الرابعة والأخيرة من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن صفوف الزمالك 9 لاعبين ضد سموحة، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذي تغيب عن مران الأبيض خلال الفترة الماضية.

وجاءت غيابات الزمالك ضد سموحة كالآتي: محمود شيكابالا وعمر جابر للإصابة، محمود حمدي الونش للإجهاد، محمد عبد الشافي وناصر ماهر لأسباب فنية، أحمد حمدي للتأهيل، حمزة المثلوثي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أحمد الجفالي لإصابته بمزق في الخلفية، إضافة إلى أحمد زيزو لانقطاعه عن تدريبات الفريق.

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