ضرب وخناقات وتهديد الزمالك بالانسحاب.. ملخص الجولة السابعة بدوري السيدات؟

كتبت-هند عواد:

أقيمت الجولة السابعة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات، مساء يوم الإثنين 14 أبريل، وشهدت الجولة العديد من الأحداث مثل تهديد الزمالك بالانسحاب من مباراة دجلة، واشتباكات في مباراة زد والبنك الأهلي.

نتائج الجولة السابعة

جاءت نتائج مباريات الجولة السابعة كالآتي:

الأهلي 4-0 بيراميدز

زد 4-3 البنك الأهلي

المعادي واليخت 0-2

وادي دجلة 1-0 الزمالك

مسار 7-1 مودرن سبورت

اشتباكات في مباراة زد والبنك الأهلي

شهدت مباراة زد والبنك الأهلي، اشتباكات بين اللاعبات، منذ الدقيقة 75 من عمر اللقاء، إذ أنها بعدما كانت النتيجة 4-1 لصالح زد، عادل البنك بريمونتادا وسجل هدفين.

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الأزمة التي نشبت في مباراة زد والبنك الأهلي التي وصلت لاشتباكات بالأيدي بين اللاعبات، من هنا.

الزمالك يهدد بالانسحاب ضد وادي دجلة

خسر الزمالك من وادي دجلة، بهدف نظيف أحرزته جيهان الصلح في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الأخير.

وشهدت المباراة اعتراضات من الجهاز الفني للزمالك، بقيادة عادل حسين المدير الفني للفريق الذي كان يتابع المباراة من المدرجات بسبب إيقافه لـ8 مباريات.

ومع تسجيل وادي دجلة هدف المباراة الوحيد، توقفت المباراة وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة، اعتراضا على الهدف الذي وصفه عادل حسين بـ"خطأ تحكيمي"، قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

اقرأ أيضًا:

"في غيبوبة منذ 8 أشهر".. شقيق فهد المولد يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب السعودي

هل ينسحب الزمالك من صفقة شريف بسبب تجاهل الأهلي؟