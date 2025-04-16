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"مازال لاعب في الفريق".. هل يقصد الزمالك بهذا التصرف إحراج زيزو؟

08:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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  • عرض 19 صورة
    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
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مازالت أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع الأبيض تلوح في الأفق، على خلفية اقتراب انتهاء عقده ورحيله للنادي الأهلي بشكل مجاني.

واتخذ نادي الزمالك قرارا، الأسبوع الماضي، باستبعاد اللاعب من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على خلفية اكتشاف توقيعه للنادي الأهلي.

زيزو امتنع عن الحضور في نادي الزمالك، فور اتخاذ قرار عدم تجديد عقده، في ظل الاقتراب من الانضمام للنادي الأهلي، وفقا للمصادر المطلعة التي كشفت توقيع اللاعب للقلعة الحمراء.

رد فعل من زيزو تجاه الزمالك

وقام أحمد سيد زيزو، مؤخرا بعمل توكيل للمحامي أشرف عبد العزيز لاتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه بعض مسؤولي الزمالك، وتم تقديم شكوى قانونية بداعي التشهير به وتحريض الجماهير عليه بالكذب وترويعه من أجل التجديد، وهو ما يجعله يتخوف من الذهاب للنادي.

وفي المقابل، يدرس نادي الزمالك الرد على هذا التصرف من اللاعب، بوضعه في قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة، من أجل تدعيم الشكوى التي يتم تجهيزها للاتحاد الدولي، وتثبت انقطاع اللاعب عن التدريبات، بجانب توقيعه لنادي آخر دون علم الزمالك.

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