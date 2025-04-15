فرصة للصعود.. مشوار الزمالك في كأس عاصمة مصر

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سموحة، في الجولة الأخيرة من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويمتلك الزمالك فرصة وحيدة للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر، إذ أنه يحتل المركز الرابع برصيد نقطتين، بفارق نقطتين عن موردن سبورت والجونة في المركزين الثالث والرابع.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة، في الرابعة عصر غدا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

طريق الزمالك في كأس عاصمة مصر

استهل الزمالك مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتعادل مع الجونة 1-1، بعدها خسر من بتروجيت بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت.

فرصة الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر

تعني خسارة الزمالك أو تعادله ضد سموحة، توديع منافسات كأس عاصمة مصر، إذ أن الأبيض ليس أمامه سوى الفوز، مع انتهاء مباراة الجونة ومودرن سبورت بالتعادل.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، مع تعادل الجونة ومودرن سبورت، للتأهل إلى الدور المقبل.

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