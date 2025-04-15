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الأهلي يعلن حل أزمة بعثة الفريق للسفر إلى جنوب إفريقيا

10:41 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

بعثة الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي حل الأزمة التي واجهت الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات الماضية في السفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي عبر منصة "فيسبوك": "بعثة الاهلي تحصل على تصريح بالهبوط على متن طائرة خاصة في جنوب افريقيا".

وأضاف: "البعثة تغادر مطار القاهرة بعد قليل لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال".

وكان مصدر "لمصراوي" كشف أن بعثة المارد الأحمر تعرضت لأزمة بعد تأخر تصريح الهبوط على أراضي جنوب إفريقيا، مما يؤخر السفر إلى غدا الأربعاء.

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