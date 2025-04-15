أزمة كبيرة.. مصراوي يكشف سبب تأخر سفر الأهلي لجنوب إفريقيا

كتب - مراسل مصراوي:

تواجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة في السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن الأهلي يواجه أزمة كبيرة في السفر إلى جنوب إفريقيا، والتي سينتج عنها تغيير في موعد سفر البعثة.

وأوضح المصدر أن الأزمة يمكن أن تدفع المارد الأحمر إلى تأخر السفر حتى غدا الأربعاء، من أجل الحصول على تصاريح الهبوط على أراضي جنوب إفريقيا.

واختتم المصدر أن الجهاز الإداري يبذل جهودا كبيرة لسفر البعثة على متن الرحلة العادية في الحادية عشر مساء اليوم، وجزء من البعثة يغادر على متن طائرة آخرى بعد منتصف الليل.

يُذكر أن بعثة الأهلي كان من المقرر لها السفر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

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