قرار من الخطيب بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر "لمصراوي" أن رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، قرر مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

وأوضح المصدر أن الخطيب سيرافق البعثة التي ستغادر الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، والتي تصل في السادسة صباحا إلى بريتوريا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثالثة عصر غدا الأربعاء، قبل أن يخوض المران الأخير يوم الجمعة بالاستاد الذي ستقام عليه المباراة "لوفتوس فيرسفيلد".

وتختتم الفريق الأحمر تدريباته باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة صن داونز قبل أن يتوجه الفريق إلى مطار القاهرة.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

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