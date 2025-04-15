إيقاف الشيبي وإنذار إمام عاشور.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز

كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت مباراتي بيراميدز والأهلي، الزمالك وحرس الحدود.

وجاءت عقوبات الجولة الثانية كالآتي:

عقوبات مباراة بيراميدز والأهلي

إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث

إيقاف وليد الكرتي لاعب بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مهند لاشين لاعب بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500، بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنذار أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، بسبب محاولة التعدي على محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي.

إنذار كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، بسبب محاولة الاعتداء على أمام عاشور لاعب الأهلي أثناء توقف المباراة.

توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب عدم استلام جائزة رجل المباراة في الوقت المحدد لها وفقا للبروتوكول .

إنذار محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، بسبب محاولة الاعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز

توجيه لفت نظر للنادي الأهلي وتوقيع عقوبة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، بسبب قيام جمهور النادي في المقصورة الأمامية بقذف زجاجات المياه تجاه مسؤولي المباراة والفريق المنافس في الدقيقة 85 وتكرارها في الدقيقة 95.

إنذار أمام عاشور لاعب فريق الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه، بسبب محاولة الاعتداء على كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أثناء توقف المباراة.

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