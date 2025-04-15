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إيقاف الونش وبنتايك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الزمالك وحرس الحدود

06:58 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الزمالك وحرس الحدود (16)

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كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت مباراتي بيراميدز والأهلي، الزمالك وحرس الحدود.

عقوبات مباراة الزمالك وحرس الحدود

جاءت عقوبات مباراة الزمالك وحرس الحدود كالآتي:

إيقاف محمود "الونش" لاعب الزمالك وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود بنتايك لاعب الزمالك وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

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رابطة الأندية المصرية المحترفة مباراة الزمالك وحرس الحدود الدوري المصري الممتاز الزمالك حرس الحدود بيراميدز الأهلي
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