"سنرد لردع من يثير البلبلة".. بيان من المتحدث الرسمي باسم الزمالك بشأن أخبار الفريق

كتبت-هند عواد:

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، ما يتردد في القنوات الفضائية بشأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطالبهم بتحلي الدقة والمصداقية.

وقال أحمد سالم في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".

وأضاف: "ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة بعض اللاعبين بالفريق عار تماماً من الصحة، ونعلم جيداً رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيداً ، ولكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيداً نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك بدون حيادية".

واختتم أحمد سالم: "نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضاً نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد بأن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي، وسنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة".

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