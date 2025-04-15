انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك.. من تفوق في الاستقطاب خلال آخر 20 عاما؟

كتبت-هند عواد:

كان انتقال التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من الأهلي إلى الزمالك، في مطلع الألفية الجديدة، بمثابة زلزال في المدرجات الحمراء، إذ أن الأول الهداف التاريخي للأحمر. لذا أحدث هذا الانتقال ضجة كبرى.

وبعد مرور نحو ربع قرن، أتم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك وأحد قادة الفريق، اتفاقه مع الغريم التقليدي الأهلي، وبعد شهرين سيرتدي القميص الأحمر بدلا من الأبيض. ليبقى السؤال من حصل على لاعبي المنافس أكثر من الآخر؟.

خلال آخر 20 عاما، انتقل 12 لاعبا بين صفوف الأهلي والزمالك، وتبين أن النسبة بين القطبين متساوية في الحصول على لاعبي المنافس.

لاعبون انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي

مع انضمام زيزو إلى الأهلي بشكل رسمي، بعد شهرين، سيكون الأحمر تعاقد مع 6 لاعبين من الزمالك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، خلال آخر 20 عاما.

1-إمام عاشور

وفي يوليو 2023، تعاقد الأهلي مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي، مقابل 2 مليون يورو، وكان اللاعب رحل إلى الأخير قبل 6 أشهر، مقابل 3 مليون يورو.

ولعب إمام عاشور 77 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 15 آخرين، وحصد 5 بطولات بالقميص الأحمر، منها دوري أبطال أفريقيا.

2-محمود كهربا

وسبق إمام عاشور، محمود كهربا لاعب الزمالك السابق الذي فسخ عقده مع الأبيض في يوليو 2019، ليتعاقد معه الأهلي في يناير 2020، مقابل مليون ونصف يورو.

ولعب كهربا 144 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 آخرين، وحصد 14 لقبا بقميص الأحمر.

3-معتز إينو

وفي موسم 2007/2008، انتقل معتز إينو إلى الأهلي، بعدما قضى 5 سنوات مع الزمالك، وجاء انتقاله بشكل مباشر من الأبيض إلى الأحمر بعد انتهاء تعاقده.

ولعب إينو 87 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 3 أهداف فقط وصنع 7 آخرين، وحصد 9 بطولات مع الأحمر.

4-هاني العجيزي

وخلال نفس الموسم، ضم الأهلي هاني العجيزي لاعب الزمالك السابق، وذلك من بلدية المحلة مقابل 2.5 مليون جنيه، ولعب العجيزي 24 مباراة فقط مع الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف، وحصد لقبين.

5-طارق السعيد

وفي موسم 2006/2007، تعاقد الأهلي مع ثنائي الزمالك طارق السعيد ومحمد صديق، بعد انتهاء تعاقدهما مع الأبيض.

6-محمد صديق

ولعب طارق السعيد 28 مباراة رفقة الأهلي، لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع 8 أهداف، وحصد 3 بطولات، ومن جانيه لم يستمر محمد صديق طويلا مع الأهلي مكتفيا بموسم واحد.

لاعبون انتقلوا من الأهلي إلى الزمالك

اعتاد الزمالك الرد على الأهلي في نفس الموسم، إذ أنه بعدما انتقل إمام عاشور إلى الأحمر، تعاقد مع 3 لاعبين سابقين لدى الأهلي، وهم عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

1-عبدالله السعيد

في مطلع 2024، تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد من بيراميدز لمدة موسم واحد، مقابل 12 مليون جنيه، وخاض اللاعب 51 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 آخرين، وحصد معه بطولة وحيدة.

2-ناصر ماهر

وفي نفس الموسم، ضم ناصر ماهر من مودرن سبورت مقابل الحصول على عمرو السيسي بيع نهائي واستعارة عبدالله محمد وعلي ياسر، وخاض ماهر 38 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وحصد لقب وحيد.

3-أحمد حمدي

واللاعب الثالث هو أحمد حمدي، الذي تعاقد مع الزمالك من مونتريال الكندي، ولعب حمدي 12 مباراة فقط مع الزمالك وسجل هدفين، بينهم هدف تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

4-محمد عبدالله

5-أسامة حسني

وفي موسم 2007/2008، رد الزمالك على تعاقد الأهلي مع إينو والعجيزي، بالتعاقد مع ثنائي الأهلي محمد عبدالله من سبور التركي وأسامة حسني من إنبي.

6-شريف أشرف

وفي موسم 2006/2007، تعاقد مع شريف أشرف يعقد يمتد لمدة 3 سنوات، بعدما ارتدى قميص الأحمر لمدة 8 سنوات.

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