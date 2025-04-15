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"التحذير الأخير".. مرتضى منصور يعلن عقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل

05:57 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، في بيان رسمي، عقد مؤتمرا صحفيا، يوم الخميس المقبل، لكشف أسرار المسؤول عن التآمر على نادي الزمالك، مثلما وصف.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المستشار مرتضي منصور آخر رئيس نادي شرعي ومنتخب لنادي الزمالك العريق يعقد مؤتمرة الصحفي المؤجل من قبل شهر رمضان يوم الخميس القادم 17 أبريل الساعة 7 مساء، إن شاء الله في مكتبه الثاني الكائن 41 شارع أحمد عرابي المهندسين".

وأضاف: "سيكون هذا المؤتمر لكشف كل أسرار المسؤول عن التآمر على نادي الزمالك لتدميره".

واختتم: "وسيكون المؤتمر هو التحذير الأخير إما طرد هذه العصابة الإجرامية، دلاديل عباس من نادينا، وإما.. دي ستعلن في المؤتمر إن شاء الله".

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