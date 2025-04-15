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هل ينسحب الزمالك من صفقة شريف بسبب تجاهل الأهلي؟

05:08 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    محمد شريف لاعب الخليج
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    اللاعب محمد شريف
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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    محمد شريف ضد الزمالك
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    محمد شريف ضد الزمالك (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد شريف
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فتح نادي الزمالك، ملف الصفقات بشكل مبكر، من أجل تدعيم صفوفه، بلاعبين مميزين استعدادا للموسم المقبل.

ويأتي في مقدمة التدعيمات بالنسبة لنادي الزمالك، التعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، ولاعب فريق الخليج السعودي، في صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء عقده مع فريقه الحالي بنهاية الموسم.

ووفقا للمصدر المطلعة، أكدت أن هناك رغبة لدى محمد شريف للعودة إلى مصر مرة أخرى في الموسم المقبل، ولكن رغبته الأولى هي النادي الأهلي من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا يمانع في اللعب للزمالك أيضا.

وأوضح، أن النادي الأهلي لم يبدي رغبته في إعادة محمد شريف، رغم انتظار اللاعب، وهو ما يجعل هناك غضبا داخل نادي الزمالك، وتنادي بعض الأصوات بالانسحاب من صفقة اللاعب لعدم وضعه الأبيض الأولوية.

وربما توضح الصورة بالكامل في الأيام القليلة المقبلة، في ظل امتلاك اللاعب أيضا لعرضا من نادي بيراميدز، ولكن ربما ضغط الزمالك بالتراجع عن الصفقة، يجعل نادي الزمالك يضعه في المرتبة الأولى ويحسم الأمور سريعا.

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محمد شريف الزمالك الأهلي الخليج السعودي
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