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"منذ يناير".. إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز

04:24 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

جوزيه جوميز

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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والفتح السعودي الحالي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بتدريب النادي الأهلي لخلافة مارسيل كولر.

وشهدت الأيام الماضية انقسامًا داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حول مستقبل المدرب السويسري مارسيل كولر، وهناك مطالبات لرحيله قبل مونديال الأندية.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، مفاجأة بدخول النادي الأهلي في مفاوضات مع جوزيه جوميز لخلافة مارسيل كولر وذلك منذ مطلع العام الجاري.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل إكس، اليوم الإثنين:"خاص.. جوميز قريب من التوقيع لـ الأهلي خلفًا لكولر والمفاوضات بين الطرفين بدأت من منتصف يناير 2025".

ماذا قدم جوميز مع الزمالك؟

قاد جوميز قبل تجربة الفتح فريق الزمالك في 47 مباراة خلال فترته التدريبية، حقق خلالها 27 انتصارًا، مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة، وتميّز الفريق تحت قيادته بأسلوب هجومي واضح، حيث سجل لاعبوه 91 هدفًا، في حين استقبلت شباك الفريق 64 هدفًا.

وخلال مشواره مع الزمالك، تمكن جوميز من حصد لقبين قاريين، أولهما كأس الكونفدرالية الأفريقية، والثاني لقب السوبر الأفريقي، ليترك بصمة واضحة في سجل النادي على المستوى القاري رغم قصر فترته.

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جوزيه جوميز مفاوضات الأهلي الفتح السعودي
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