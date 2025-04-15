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"صدمة للجماهير".. قرار عاجل من صنداونز قبل مواجهة الأهلي

03:40 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    لاعبي صنداونز
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    جمهور نادي صنداونز
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    الوداد صنداونز
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    صنداونز من مباراة الأهلي
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    الأهلي صنداونز أحمد عبدالقادر
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    الأهلي صنداونز بيرسي تاو
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    الأهلي صنداونز حسين الشحات
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    جانب من مباراة صنداونز والأهلي
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    صنداونز
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    صنداونز
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    صنداونز
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    سيرينو نجم صنداونز
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    صنداونز والأهلي
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    صنداونز
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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي صنداونز، قرار هام بشأن جماهيره، قبل مواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز، في الثالثة عصرا يوم السبت المقبلة، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في بريتوريا.

وكتب نادي صنداونز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "على الجماهير شراء التذاكر لحضور اللقاء عكس المتبع المباريات الماضية بفتح أبواب الاستاد لدخول أي شخص يرتدي القميص الأصفر الملعب".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي صعد إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد إقصاء الهلال السوداني بمجموع المباراتين 2\0، بينما تأهل فريق صنداونز على حساب الترجي التونسي.

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