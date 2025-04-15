"صدمة للجماهير".. قرار عاجل من صنداونز قبل مواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي صنداونز، قرار هام بشأن جماهيره، قبل مواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز، في الثالثة عصرا يوم السبت المقبلة، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في بريتوريا.

وكتب نادي صنداونز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "على الجماهير شراء التذاكر لحضور اللقاء عكس المتبع المباريات الماضية بفتح أبواب الاستاد لدخول أي شخص يرتدي القميص الأصفر الملعب".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي صعد إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد إقصاء الهلال السوداني بمجموع المباراتين 2\0، بينما تأهل فريق صنداونز على حساب الترجي التونسي.