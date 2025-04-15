إنبي يعلن نهاية مشوار محمد حمدي مع الزمالك

محمد شحاتة ومحمد حمدي وبنتايك من تدريبات الزمالك ا

كتب- محمد خيري:

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي إنه اتخذ قرارًا بإعادة محمد حمدي، المعار إلى نادي الزمالك إلى صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد الشريعي خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إنه بغض النظر عن موقف الزمالك، محمد حمدي سيعود إلى نادي إنبي نهاية الموسم.

وأوضح الشريعي أن الجهاز الفني لإنبي بقيادة حمزة الجمل متمسك بعودة اللاعب إلى صفوف فريق إنبي.

ولم يحصل محمد حمدي على فرصة كاملة للمشاركة رفقة فريق الزمالك، وتعرض لإصابات عديدة عطلت مسيرته مع الفريق الأبيض.