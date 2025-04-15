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"خاين ولا محترف؟".. إكرامي يوجه رسالة قوية: "الأحكام بقت حسب المزاج"

02:00 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    شريف إكرامي من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012
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    شريف إكرامي من مباراة الأهلي والترجي 2012
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
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كتب- محمد خيري:

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، رسالة قوية، بشأن ما يدار على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، والحكم على اللاعبين حسم المصلحة وليس الاحتراف.

وكتب شريف إكرامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نفس القرار ممكن يتقال عليه خيانة من لاعب واحتراف من لاعب تاني مش علشان التصرف مختلف، لكن علشان القميص اختلف".

أضاف: "الأحكام بقت حسب المزاج والمصلحة، مش المبدأ.. تسمع نفس الأشخاص بيقولوا عكس أحكامهم القديمة والتبرير بقى فن بيتفصّل على مقاس الانتماء مش على مقاس الحقيقة".

أكمل: "الإدارات بتوجه، والإعلام بيغذي العاطفة، والجمهور في النُص ضحية الجميع.. الاحتراف مش كلمة تتقال حسب المصلحة ولا تتشال وقت الغضب، ده الواقع وأساس اللعبة".

وأوضح: "زي ما النادي حر، اللاعب كمان حر، قراره صح او غلط مش مهم لان مش ده الموضوع، الأهم أن الاختلاف في القرار لا عمره كان خيانة ولا قلة أصل ولا ليه علاقة بضعف أو قوة الانتماء".

واختتم حديثه: "الموضوع مش قرارات اللاعبين أو الأندية.. اللي محتاج يتغير هو النظرة، طريقة التفكير، والأحكام على القرارات نفسها".

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