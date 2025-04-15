"تأخرنا في القرار".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية بشأن رحيل كولر

كتب- محمد خيري:

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قام بضم صفقات جيدة خلال شهر يناير الماضي، كما تم تدعيم الأهلي بلاعبين جيدين لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنه متحفظ على رحيل بعض العناصر مثل ديانج وبيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر على مدار الموسمين الماضيين.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "كان هناك لاعبين تستحق البقاء في صفوف الفريق، ولكن التدعيمات جيدة وتم ضم صفقات قوية، لكن الأداء غير مُقنع رغم أن بعض النتائج جيدة".

وأضاف: "تعادل بيراميدز مع الأهلي نتيجة جيدة للفريق السماوي الذي أصبح قادرًا على التتويج بلقب الدوري، وهو فريق جيد يمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط، ويمتلك لاعبين بدلاء جيدين ورغم الغيابات أمام الأهلي لكن يورشيتش مدرب الفريق استطاع حل كل الأزمات، وشارك كريم حافظ في مركز الجناح الأيسر ثم دفع بـ صديق إيجولا الذي ساهم في صناعة هدف الشيبي".

وواصل: "من الوارد أن يحصل الأهلي على لقب الدوري، لكن الأمر متوقف على نتائج بيراميدز وقدرته على المحافظة على الانتصارات، كما أن الزمالك لديه فرصة وحتى لو صعبة بسبب فارق النقاط مع بيراميدز".

وزاد: "حل أزمة الظهير الأيسر للأهلي أمام صنداونز، فأن مصطفى العش هو الأقرب والأفضل، لأنه يلعب كـ(قلب دفاع) وقادر على اللعب في هذا المركز، بينما علي معلول لديه ميول هجومية كبيرة، ومن الصعب الاعتماد عليه في الذهاب".

وبسؤاله عن إمكانية رحيل كولر، علق قائلا: "الأهلي تأخر في اتخاذ قرار رحيله، كان من الممكن أن يكون القرار في وقت سابق، واستغرب من ترشيح البعض لـ رينيه فايلر الذي رحل قبل نهائي إفريقيا، ورغم أن الموقف كان حرجًا وقتها لكن موسيماني استطاع التتويج بالبطولة القارية".

وأضاف: "لا أستطيع تحديد الوقت المناسب لرحيله، من الوارد أن يقدم الأهلي مستوى جيد أمام صنداونز ويعبر للنهائي ووقتها لابد من استمرار كولر".

وأكد: "أنا ضد أي مدرب سابق يعود للأهلي مجددًا، وجوزيه جوميز مدرب جيد وهناك مدربين كثيرين، وآلاف المدربين يتمنون العمل في الأهلي، وهناك أسماء كثيرة لم تكن معروفة حققت نجاح كبير، الفكرة هي السيطرة على اللاعبين وتجديد الدوافع".

وحول تقييمه لصفقة زيزو، قال: "من أفضل اللاعبين في مصر وحافظ على مستواه منذ 4 سنوات وهو لاعب مفيد من الناحية الفنية، ولكن من الناحية المالية الأمور مبالغ فيها جدًا، وسترفع أسعار اللاعبين خلال السنوات المقبلة، وبالتأكيد لـو 500 مليون في 4 سنوات فهو رقم كبير للغاية حسب ما سمعت في الأيام الماضية".

وأتم: "زيزو صفقة مميزة للأهلي كما تألق في منتخب مصر بمركز الجناح الأيمن".