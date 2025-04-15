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بيسيرو يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك في مواجهة سموحة

11:47 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها غدا الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويضع بيسيرو، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة، لمواجهة سموحة، خلال المران الختامي اليوم، حيث يعقد محاضرة بالفيديو لكشف مواطن القوة والضعف للمنافس.

وكان جوزيه بيسيرو، أكد أن المباراة سوف تشهد عددا من التغييرات، نظرا لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، نظرا لضغط المباريات، عقب خوض مباراة في بطولة الدوري أول أمس أمام حرس الحدود.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

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