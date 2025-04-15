"قول لمحمد شريف ميروحش الزمالك".. رد قوي من شوبير ويوجه رسالة بشأن زيزو

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على ما يتردد بشأن اقتراب محمد شريف، من الانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "في ناس بعتتلي رسائل بتقولي يا كابتن قول لمحمد شريف ميروحش الزمالك !؟ وأنا بقولهم ليه ميروحش الزمالك؟ هو في حد في الأهلي كلمه؟".

أكمل: "الزمالك فريق كبير وشريف مؤكد هيتألق معاه.. هو موقعش نهائي ومنتظر الأهلي بس لو اختار الزمالك هيبقى حقه".

وأضاف: "فكرة لما محمد شريف قال معايا الجنيه في الأهلي بعشرين برة كانت في زمن غير الزمن".

وأوضح: "مش فاهم ليه الناس زعلانة من أن شريف يروح الزمالك زي ما انا مستغرب أن في ناس حزينة من أن أحمد سيد زيزو هيلعب في الأهلي".

وتابع: "الموضوع مهم جدا وهو وضع قائم .. وما دام التعاقدات برضا الأندية بينها وبين بعضها أو بعد انتهاء تعاقدات اللاعبين مع أنديتهم .. ولاعب الكرة عمره مش طويل في شغله ومن حقه يستغل كل فرصة".