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بعد أزمة ناصر ماهر .. من يقود الجهة اليمنى بالزمالك؟

11:58 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    ناصر ماهر
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    أول تعليق من ناصر ماهر بعد الفوز على بيراميدز
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    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    ناصر ماهر من معسكر منتخب مصر
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    ناصر ماهر بعد وصول بعثة منتخب مصر
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر
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    ناصر ماهر من مران منتخب مصر_3
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على استبعاد لاعب الفريق ناصر ماهر من القائمة التي سيخوض بها مباراة سموحة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وأوضح مصدر في وقت سابق لمصراوي أن اللاعب قد اعترض على مشاركته في مركز الجناح الأيمن بعد أزمة زميله أحمد سيد "زيزو"، مفضلاً على مشاركته في مركزه مما دفع بيسيرو لجعله بديلاً في مباراة حرس الحدود ومشاركة أحمد فتوح بدلاً منه في مركز وسط الملعب ليعترض ناصر ومن ثمّ صدر قرار بإيقافه مع توصية بخصم 25% من قيمة راتبه.

وهو ما يضع الجهاز الفني للزمالك في أزمة فيمن يشغل مركز الجناح الأيمن بالمباريات المتبقية من الموسم الجاري 2024/25.

ويمتلك الزمالك في قائمته أكثر من لاعب قد يشغل مركز الظهير الأيمن مثل محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، أحمد إيشو، مهاب ياسر، محمد عاطف، أحمد الجفالي وحازم أسامة.

ولكن لم يحصل هؤلاء اللاعبين على فرص للمشاركة بالمباريات في ظل تألق أحمد سيد "زيزو" وحجزه لمقعده أساسيًا.

وشارك إيشو مع الفريق خلال الموسم الجاري بـ 4 مباريات سجل خلالها هدفًا خلال 121 دقيقة لعب، فيما شارك شيكابالا بـ 14 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 285 دقيقة لعب.

وشارك الجفالي مع الزمالك منذ انضمامه خلال الانتقالات الشتوية بـ 3 مباريات لم يسجل أو يصنع خلال 38 دقيقة لعب، بينما شارك محمد عاطف بـ 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، فيما لم يشارك مهاب ياسر بأي مباراة وكذلك حازم أسامة.

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ناصر ماهر الزمالك بديل زيزو أحمد الجفالي
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