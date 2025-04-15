مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

بوركينا فاسو

- -
18:00

مالي

جميع المباريات

إعلان

"إزاي نهد الزمالك".. ميدو يطلق تصريحات نارية بشأن الصفقات الجديدة ورحيل بيسيرو

10:52 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ميدو من مؤتمر الزمالك 1
  • عرض 12 صورة
    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 3
  • عرض 12 صورة
    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ميدو وحازم إمام
  • عرض 12 صورة
    ميدو وحيازم إمام
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو مع توتنهام
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تصريحات قوية، بشأن ما تردد عن رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، والتعاقد مع صفقات جديد.

وقال ميدو في فيديو عبر حسابه الشخصي: "أكد سمعتوا الاسكريبت المتوزع إزاي نهد الزمالك بعد ما رجع للمنافسة".

أوضح: "كلام كتير الإعلاميين بيرددوه بالأمر وغير صحيح.. إحنا لا هنمشي 15 لاعب ولا هنمشي المدرب عندنا 6 ماتشات وممكن نبقى ابطال الدوري".

أكمل: "عندنا هدفين يا الفوز بالدوري يا التأهل لدوري الأبطال والاستقرار مهم لتحقيق أهدافنا، مش هنعمل أي حاجة غير الدعم فقط".

وأضاف: "مافيش أي كلام عن رحيل بيسيرو، وإحنا واثقين فيه وعارفين كويس إنه هيقود الفريق لتحديد أهدافه".

واختتم تصريحاته: "الزمالك في الانتقالات المقبلة لن يتعاقد مع أكثر من 3 أو 4 لاعبين بالكتير على حسب المتاح، لأننا لدينا ثقة كبيرة جدا في اللاعبين المتواجدين حاليا، لتحقيق أهدافنا، لتحقيق بطولة الدوري وكأس مصر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور