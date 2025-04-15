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قبل ٦ جولات من النهاية.. فرص بيراميدز و الأهلي والزمالك في التتويج؟

10:58 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    الأهلي ضد بيراميدز (1)
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    الأهلي ضد بيراميدز (3)
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    جماهير الأهلي تنعى إبراهيم شيكا من مباراة بيراميدز
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    محمد شحاتة لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    دونجا لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أختتمت مساء يوم أول أمس الأحد منافسات الجولة الثانية من مباريات مجموعة التتويج بالنسخة الجارية من الدوري المصري.

وشهدت الجولة تطورًا في سباق صدارة جدول ترتيب النسخة الجارية من المسابقة بعدما تعادل بيراميدز والأهلي بجانب فوز الزمالك على حرس الحدود.

تعادل بيراميدز جعله يصعد إلى النقطة 44 معززًا صدارته لجدول الترتيب بفارق 4 نقاط و6نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

فرص بيراميدز للتتويج بالدوري

يتبقى لفريق بيراميدز 6 مباريات حال فوزه بهن سيصل إلى النقطة 62 في حين أقصى رصيد نقاط قد يصله الأهلي أقرب ملاحقيه هو 58 ليضمن الفريق بذلك لقبه الأول.

وإذا فاز بيراميدز بـ5 مباريات سيصل إلى النقطة59 ويتوّج كذلك بلقب الدوري، كما قد يفوز بالدوري إذا فاز بـ 4 فقط ولكن شريطة أن تكون بينهن مباراة الزمالك وتتراجع رابطة الأندية في قرارها وتخصم النقاط الثلاثة من رصيد الأهلي على خلفية انسحابه من مباراة الزمالك.

فرص الأهلي في التتويج بالدوري

فوز الأهلي بالمباريات الست المتبقية له يرفع رصيده إلى النقطة 58 وهنا يحتاج لتعثر بيراميدز في مباراتين ليفقد (5) نقاط مع عدم تراجع رابطة الأندية في قرارها بخصم النقاط الثلاثة.

فرص الزمالك في التتويج بالدوري

الزمالك إذا فاز في مباراته أمام بيراميدز سيحتاج لخسارة بيراميدز مباراة أخرى مع تراجع رابطة الأندية في قرارها وخصم النقاط الثلاثة من الأهلي.

الزمالك إذا فاز بالست مباريات المتبقية له سيصل إلى النقطة 56 وحال خصم ثلاثة نقاط من الأهلي وفوزه بكل مبارياته سيصل إلى النقطة 55.

وحال خسارة بيراميدز أمام الزمالك وخسارته في مباراة أخرى سيصل إلى النقطة 56 ليتساوى مع الزمالك.

وهنا يتعين على الزمالك الفوز أمام بيراميدز بأكثر من ثلاثة أهداف ليتم حسم اللقب له بفارق المواجهات المباشرة بعدما انتهت مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة لبيراميدز.

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