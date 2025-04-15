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نتائج مباريات اليوم الإثنين 14 أبريل

02:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    خلال مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد
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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات اليوم الاثنين، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز فريق نابولي على إمبولي بثلاثية دون رد في الدوري الإيطالي، وحقق الفوز أيضا أتلتيكو مدريد على بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني.

نستعرض خلال السطور التالية أبرز نتائج مباريات اليوم:

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد إمبولي - (3-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد - (4-2)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد فولهام - (1-0)

نتائج مباريات دوري تشامبيونشيب

هال سيتي ضد كوفنتري سيتي - (1-1)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

بروكسي ضد ديروط - (0-0)

لافيينا ضد سبورتينج - (0-0)

راية الرياضي ضد بلدية المحلة - (0-1)

أسوان ضد منتخب السويس - (1-0)

السكة الحديد ضد القناة - (2-1)

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نتائج مباريات اليوم نتائج الدوري الإسباني اليوم نتائج الدوري الإيطالي اليوم
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