هل يتولى جوميز تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية؟

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأقاويل حول مصير المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، واحتمالية رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتعادل الأهلي مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصعب موقفه في المنافسة على اللقب، وهو ما يعجل في رحيل المدير الفني السويسري.

النادي الأهلي أعلن في الساعات الماضية تجديد الثقة في المدير الفني السويسري، بعد جلسة مطولة مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط.

وفي المقابل، أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتصالات مع مدربين جدد لا تتوقف داخل النادي الأهلي، ولكن لن يتم التغيير قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟

وفي المقابل، كشف مصدر مطلع، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك، والحالي لنادي الفتح السعودي.

وأوضح المصدر، أن جوميز اسمه مطروح بقوة، على طاولة النادي الأهلي، سيتم الدخول في مفاوضات مع وكيله من أجل معرفة موقفه من التواجد داخل الأحمر، ورحيله وعدم استكمال مهمته الحالية، بجانب دخول عدد آخر من المدربين المرشحين.