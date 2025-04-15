"خايف يشيل الليلة".. هل يتهرب عبدالله السعيد من التجديد للزمالك؟

يترقب الجميع داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية، موقف عبدالله السعيد، من الاستمرار داخل القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا في نهاية الموسم.

وعلم موقع مصراوي من مصدر مطلع أن عبدالله السعيد يضع شروطا مالية وفنية من أجل الاستمرار مع الزمالك وتجديد عقده خاصة وأنه آخر عقد في مسيرته داخل الملاعب.

اللاعب لديه تخوفات من عدم ضم لاعبين جيدين من جانب الموسم المقبل ويتركه الجميع، "يشيل الليلة لوحده"، خاصة مع اقتراب مغادرة، محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق سواء للاعتزال أو الانتقال لنادي أخر.

وأوضح أن السعيد يرغب في إنهاء مسيرته داخل الزمالك، ولكن بشكل مناسب له خاصة وأنه يرغب أيضا في الحصول على مقابل مادي 25 مليون جنيه في الموسم و10 مليون منحة تعاقد على أن يكون العقد موسمين منهم موسم بالتراضي.