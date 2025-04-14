بنهاية الموسم.. رئيس نادي إنبي يعلن عودة لاعبه المعار للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن محمد حمدي، لاعب الفريق المعار إلى الزمالك، سيعود إلى صفوف إنبي بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء فترة إعارته، بغض النظر عن موقف نادي الزمالك من استمرار اللاعب.

وأوضح الشريعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستاد المحور"، أن الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل متمسك تمامًا بعودة محمد حمدي، نظرًا لأهميته ضمن خطط الفريق للموسم المقبل.

وكان محمد حمدي قد انضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي إنبي، في صفقة أبرمها مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

في سياق متصل يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية مع نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر ان تقام مباراة الزمالك وسموحة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.