مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

بوركينا فاسو

- -
18:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

كوت ديفوار

دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"لديه عروض أوروبية ولكن".. مصدر يكشف لمصراوي مستجدات مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة

11:53 م الإثنين 14 أبريل 2025

اللاعب الجزائري عادل بولبينة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الجزائري عادل بولبينة، نجم فريق بارادو الجزائري، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوق نادي الزمالك.

وكان للزمالك قريبا من ضم الاعب الجزائري في الميركاتو الشتوي الأخير، ولكن توقفت الصفقة بسبب الاختلاف علي المقابل المادي حسبما صرح رئيس النادي وقتها.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، كشف مصدر مقرب من اللاعب أن عادل بولبينة لديه عدة عروض في الفترة الحالية وأبرزها عروض أوروبية وعربية.

وقال:" هناك أكثر من عرض أوروبي وعادل بولبينة لديه رغبة في الإحتراف بالخارج، ولكنه لا يمانع أيضًا باللعب في ناد كبير بإفريقيا".

وعن مفاوضات نادي الزمالك قال:" الزمالك ضمن الأندية التي تسعي لضمه في الفترة الحالية، واللعب للزمالك والأهلي نقلة كبيرة لأي لاعب".

وأختتم مفاوضاته:" بولبينة لن يحسم موقفه من العروض المقدمة له إلا بعد ختام مسابقة الدوري الجزائري".

أرقام عادل بولبينة مع فريق بارادو

نجح عادل بولبينة في تسجيل 15 هدفًا مع فريقه بارادو الجزائري هذا الموسم، وذلك خلال 22 مباراة خاضها، كما نجح في صناعة 5 تمريرات حاسمة، لتصل مساهماته التهديفية هذا الموسم ل 20 مساهمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللاعب الجزائري عادل بولبينة مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحجز بـ14 مدينة.. ننشر كراسة شروط مشروع ديارنا