"لديه عروض أوروبية ولكن".. مصدر يكشف لمصراوي مستجدات مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الجزائري عادل بولبينة، نجم فريق بارادو الجزائري، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوق نادي الزمالك.

وكان للزمالك قريبا من ضم الاعب الجزائري في الميركاتو الشتوي الأخير، ولكن توقفت الصفقة بسبب الاختلاف علي المقابل المادي حسبما صرح رئيس النادي وقتها.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، كشف مصدر مقرب من اللاعب أن عادل بولبينة لديه عدة عروض في الفترة الحالية وأبرزها عروض أوروبية وعربية.

وقال:" هناك أكثر من عرض أوروبي وعادل بولبينة لديه رغبة في الإحتراف بالخارج، ولكنه لا يمانع أيضًا باللعب في ناد كبير بإفريقيا".

وعن مفاوضات نادي الزمالك قال:" الزمالك ضمن الأندية التي تسعي لضمه في الفترة الحالية، واللعب للزمالك والأهلي نقلة كبيرة لأي لاعب".

وأختتم مفاوضاته:" بولبينة لن يحسم موقفه من العروض المقدمة له إلا بعد ختام مسابقة الدوري الجزائري".

أرقام عادل بولبينة مع فريق بارادو

نجح عادل بولبينة في تسجيل 15 هدفًا مع فريقه بارادو الجزائري هذا الموسم، وذلك خلال 22 مباراة خاضها، كما نجح في صناعة 5 تمريرات حاسمة، لتصل مساهماته التهديفية هذا الموسم ل 20 مساهمة.