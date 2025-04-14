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نتائج الدور الثالث ببطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات

11:46 م الإثنين 14 أبريل 2025

الدور الثالث ببطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجا

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شهد اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات منافسات قوية بين اللاعبين للتأهل إلى الدور ربع النهائي.


وحقق اللاعبون المصريون نتائج مميزة، حيث فاز كل من يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالمياً، ومصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً، ومحمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالمياً، إلى جانب النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالمياً.


وفي منافسات السيدات، فازت كل من؛ أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالمياً، ونور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً، من مصر، بالإضافة إلى الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالمياً، والألمانية تين جيليس، المصنفة السادسة عالمياً.


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