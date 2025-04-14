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يوتيوبر مصري شهير ينضم لملاك ناد إنجليزي

10:48 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    مروان سري يشتري أسهم بنادي داجنهام وريدبريدج الإنجليزي
  • عرض 4 صورة
    مروان سري يشتري أسهم بنادي داجنهام وريدبريدج الإنجليزي
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    مروان سري يشتري أسهم بنادي داجنهام وريدبريدج الإنجليزي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي داجنهام وريدبريدج الذي ينشط بدوري الدرجة الخامسة في انجلترا استحواذ اليوتيوبر المصري الشهير مروان سري على أسهم بملكيته.

وقال سري، عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الإثنين:"كرة القدم هي سبيلي للتواصل مع الناس طوال حياتي، أشعر بأنني محظوظ لانضمامي إلى نادٍ يتمتع بشخصية قوية وإمكانيات هائلة. أنا هنا لأساهم وأكون جزءًا من شيء ذي معنى".

وكذلك أعلن النادي الإنجليزي تعيين اليوتيوبر المصرية سلمى مشهور بمنصب منصب مديرة التنمية والمشاركة.

ومن جانبها قالت سلمى:"لكي يُسمع صوت النساء في عالم كرة القدم، غالبًا ما يتعين عليهن بذل جهد إضافي وهذا ما فعلته، وأكثر ما يتردد صداه لدى الجماهير العربية ليس الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل النظام الذي يقف ورائه الهرم الرياضي، وهذا ما يجعل كرة القدم الإنجليزية قوية للغاية".

ويحتل النادي المركز رقم 21 بجدول ترتيب دوري الدرجة الخامسة بانجلترا.

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داجنهام وريدبريدج عمر سري الدوري الإنجليزي
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