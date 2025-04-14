أحمد مرتضى منصور يكشف مفاجآة في مفاوضاتهم مع عبدالله السعيد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنهم فاوضوا عبدالله السعيد لاعب الأهلي حينها بسبب حارس مرمى القلعة البيضاء السابق أحمد الشناوي.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات عبر منصة يوتيوب:"كانت هناك جلسة بيني أنا وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وتركي آل الشيخ لبحث خطة عمل استاد الزمالك ولكننا فوجئنا برغبته في انتقال علي جبر وأحمد الشناوي للأهلي.. الأمر كان طعنة بالنسبة لي".

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق إلى أن الشرط الجزائي في عقد أحمد الشناوي كان بقيمة 600 ألف يورو:"قال لي (علشان خاطر مرتضى منصور هخليهم مليون و200 ألف يورو)، وينتقل مباشرة من الزمالك إلى الأهلي".

وأتم أحمد مرتضى تصريحاته بقوله:"وقتها أمير طلب التعاقد مع أجايي وعلي معلول وعبد الله السعيد، بعدها بدأنا التفاوض مع عبد الله السعيد مباشرة".

اقرأ أيضًا:

قرار صارم من بيسيرو تجاه ناصر ماهر

صافرة صومالية لمباراة الأهلي و صن دوانز الجنوب أفريقي