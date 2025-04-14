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10 صور ترصد تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة في كأس الرابطة

09:52 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
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كتب - محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، حصته التدريبية بقيادة المدير الفني السويسري جوزيه بيسيرو قبل مواجهة سموحة.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره سموحة يوم الأربعاء 16 أبريل٬ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة لموسم 2024/25.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت

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مباراة الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة بطولة كأس الرابطة
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