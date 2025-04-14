دفعة معنوية كبيرة للزمالك مع ضغط المباريات

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

شهدت الحصة التدريبية لفريق الزمالك مساء اليوم الإثنين مشاركة اللاعب أحمد حمدي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتأتي مشاركة حمدي بالحصة التدريبية الجماعية للزمالك لتجهيزه للمنافسات المقبلة في ظل ضغط المباريات التي يعاني منه الفريق كما أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق جوزيه بيسيرو.

بيسيرو قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بخصوص مواجهة سموحة في كأس الرابطة إن فريقه يعاني من ضغط المباريات.

نادي الزمالك قد تعاقد مع أحمد حمدي بالانتقالات الشتوية بموسم 2023/2024 بعد نهاية رحلته في الدوري الأمريكي مع نادي مونتريال.

وكان اللاعب قد خاض مع الزمالك 12 مباراة سجل خلاهن هدفين أحدهما كان سببًا في التتويج ببطولة الكونفدرالية؛ حيث تعرض للإصابة في النهائي في مايو 2024 ليغيب قرابة عام.

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