محمد بركات: جمهور الزمالك فقد أهم لاعب.. والفريق قريب من المنافسة على الدوري

كتب - محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي السابق محمد بركات عن فقدان جمهور الزمالك أهم لاعب في الفريق زيزو.

وقال محمد بركات٬ عبر برنامج "الكوره مع فايق" المذاع على قناة أم بي سي مصر، إن جمهور الزمالك فقد أهم لاعب في الفريق وهو زيزو.

وأضاف بركات:"مين كان بيلاعب الفريق كوره زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر فالجمهور هيحط أيده على قلبه الأيام الجاية بسبب اللي حاصل ده".

وأكد بركات على أن الزمالك قريب من المنافسة بالدوري ومن حق الزمالك معاقبة ناصر ماهر لو في خروج على النص.

واختتم:"موضوع ناصر ماهر لو كان بسيط كان لمه أحسن".

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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