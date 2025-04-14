بيراميدز: قد نواجه حرس الحدود بفريق الشباب

كتب - محمد عبد السلام:

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن فريق الشباب بناديه سيخوض على الأرجح مباراة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

وتُقام مباراة بيراميدز و حرس الحدود في السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر.

واتهم هاني سعيد رابطة الأندية بالتقصير وعدم سعيها لإنجاح البطولة بسبب عدم توافق المواعيد التي حددتها، لافتًا إلى أنها لا ترغب في خوض بيراميدز المباريات بكامل نجومه، فضلًا عن عدم مراعاة ظروف الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف هاني سعيد قائلًا: "كيف تحدد الرابطة مباراة بيراميدز وحرس الحدود يوم الأربعاء 16 أبريل، في حين أن الفريق مرتبط بمباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا بعد مباراة الحرس بـ 48 ساعة فقط؟".

واختتم هاني سعيد تصريحاته بقوله: "يجب على رابطة الأندية أن تكون حريصة أكثر على نجاح البطولة التي تُنظمها باختيار مواعيد تناسب الأندية المشاركة في البطولات القارية، وتجعلها تشارك بصفوفها الأولى"، منوهًا إلى أنه كان يتمنى أن تدعم الرابطة نادي بيراميدز في دوري الأبطال بتعديل موعد المباراة أو تأجيلها، ولكن القرار كان برفض هذا الاقتراح والإصرار على هذه المواعيد غير المنطقية بالمرة."

يحل بيراميدز ضيفًا على أورلاندو بايرتس، يوم السبت المقبل، على ملعب سوكر سيتي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.