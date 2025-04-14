قرار صارم من بيسيرو تجاه ناصر ماهر

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن قرار من المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، تجاه لاعب فريقه ناصر ماهر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"ناصر ماهر لم يخض تدريبات الزمالك بناءا على قرار جوزيه بيسيرو الذي فضل استبعاده من مباراة سموحة المقبلة".

وأضاف: "تم وضع برنامج تدريبي منفرد لناصر ماهر بعيدًا عن التدريبات الجماعية لتكون عودته للمباريات وفق قرار بيسيرو والأقرب بعد مباراة سموحة".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات بطولة كأس الرابطة المصري.

عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك قد أعلن إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان ناصر ماهر رفض الجلوس بديلاً في مباراة اليوم واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

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