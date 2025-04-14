بيسيرو: نجحنا في العودة ذهنيًا بعد الخسارة أمام ستيلينبوش.. وسنحارب على الدوري

كتب ـ رامي بيشاي:

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول أمام حرس الحدود يوم أمس الأحد في مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر .

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين :"استطعنا خلق عدة فرص ومواقف هجومية جيدة وكنا نستحق التسجيل".

وتابع بيسيرو:" الأداء انخفض في الشوط الثاني والمنافس كان يعتمد على الكرة الثانية، والزمالك كانت لديه القدرة على الاستحواذ على الكرة خاصة في الجزء الأخير من الشوط الثاني بالتزام وإصرار اللاعبين".

وأضاف المدير الفني قائلاً:"الأمر لم يكن سهلاً بشأن تجديد الحوافز لدى اللاعبين خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والجميع في حالة حزن بسبب نتيجة اللقاء الأخير، ولكننا نجحنا في الحضور ذهنياً خلال لقاء اليوم وحققنا فوزاً مستحقاً".

وواصل بيسيرو قائلاً:" فضلت الدفع بمصطفى شلبي كمهاجم ثاني بجوار سيف الجزيري، كما شارك أحمد فتوح في مركز جديد لأنه لا توجد خيارات عديدة لنا في مركز الجناح، واعتمدت على أحمد فتوح في وسط الملعب بجوار عبد الله السعيد لخلق المساحات".

وأضاف المدير الفني:" من الوارد أن يخطئ حكم المباراة مثل المدرب أو اللاعب، وفي مباراة الأهلي في الدور الأول للدوري كان الحكم أجنبياً ولم يحتسب لنا ركلة جزاء كانت ستمنحنا الفوز، وكل حكام العالم من الوارد أن يخطئون ولكن على تقنية الفيديو أن تساعدهم".

واختتم بيسيرو قائلاً:" أخبرت لاعبي الزمالك أنه بعد الخسارة في الكونفدرالية، فاليوم فرصة جديدة للمنافسة على بطولة الدوري، وسنحارب عليها، ويتبقى لنا 6 مباريات وسنقاتل للمنافسة مع بيراميدز والأهلي طالما أن فرصة الزمالك لا تزال قائمة في المنافسة".

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة .

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