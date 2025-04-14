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خطوة تفصل ضم الزمالك لنجم الأهلي السابق (خاص)

06:56 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
  • عرض 5 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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    محمد شريف مهاجم الخليج
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن توصل مسؤولوه لاتفاق مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

محمد شريف ينتهي تعاقده مع فريق الخليج السعودي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانضمام لأي نادٍ جديد بعد شهر يونيو المقبل.

وقال مصدر لمصراوي في تصريحات خاصة اليوم الإثنين إن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع محمد شريف، لضمه بداية من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك يكثف المفاوضات لضم محمد شريف خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأتم المصدر أن الزمالك اتفق مع محمد شريف على غالبية البنود المالية، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي على عقود انضمامه لصفوف الأبيض.

وشارك محمد شريف بقميص الخليج خلال الموسم الجاري بـ 17 مباراة سجل 3 أهداف خلال 439 دقيقة لعب.

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