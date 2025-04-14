أول رد فعل من ناصر ماهر عقب قرار الزمالك بإيقافه - خاص

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تواجد لاعب الزمالك ناصر ماهر ووكيله أحمد يحيى بمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الإثنين في أول رد فعل من جانبهم بعد العقوبات التي وقعت على اللاعب.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك قد أعلن إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم إلى أن الثنائي سيجتمع مع إدارة الزمالك لمناقشة اللاعب فيما بدر منه وللاعتذار.

وكان ناصر ماهر رفض الجلوس بديلاً في مباراة اليوم واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

اقرأ أيضًا:

بيسيرو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة باجتماع

"لاعبا عظيما".. شيرر يتحدث عن تهديد صلاح لرقمه التاريخي بالدوري الإنجليزي