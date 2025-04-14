مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 0
21:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
21:00

بلد الوليد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
20:45

إمبولي

جميع المباريات

إعلان

بيسيرو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة باجتماع

06:20 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

عقد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق الحصة التدريبية مساء اليوم الإثنين بمقر ناديهم ضمن التحضيرات لمواجهة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر .

وهنأ بيسيرو اللاعبين خلال الجلسة على الفوز أمام حرس الحدود مساء أمس الأحد في الدوري، مطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وشدد مدرب الزمالك على ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس الرابطة، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

اقرأ أيضًا:

تأكيدا لمصراوي.. اتحاد الكرة يعلن مشاركة الحكم محمود عاشور في كأس العالم للأندية

قرار جديد من الأهلي قبل مواجهة صنداونز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد سموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة الزمالك سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان