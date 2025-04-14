بيسيرو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة باجتماع

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

عقد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق الحصة التدريبية مساء اليوم الإثنين بمقر ناديهم ضمن التحضيرات لمواجهة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر .

وهنأ بيسيرو اللاعبين خلال الجلسة على الفوز أمام حرس الحدود مساء أمس الأحد في الدوري، مطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وشدد مدرب الزمالك على ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس الرابطة، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

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