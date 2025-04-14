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قرار جديد من الأهلي قبل مواجهة صنداونز

05:12 م الإثنين 14 أبريل 2025

الأهلي وبيراميدز

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كتب - محمد خيري

قررت إدارة الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، تعديل موعد السفر إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على صنداونز، في الثالثة عصر، يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه تم تعديل موعد سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا إلى غدا الثلاثاء، بسبب عدم توافر حجز طائرة خاصة يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الإداري نجح في إنهاء الأزمة بحجز طائرة خاصة، وسوف يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير غدا الثلاثاء، ثم يعلن السويسري مارسيل كولر القائمة التي سيسافر بها إلى جنوب أفريقيا في الثامنة مساء.

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الأهلي دوري أبطال أفريقيا صنداونز
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