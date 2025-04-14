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الخروج الآمن.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عودة المفاوضات بين الزمالك وزيزو

04:07 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة جديدة في موقف أحمد مصطفى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإمكانية استمراره مع النادي وعدم رحيله إلى الأهلي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "بنسبة 150% زيزو في الأهلي وفق ما يقوله مسئولو الأهلي لي، لكن هذا التأكيد لا يُقابله تأكيد برحيل اللاعب عن الزمالك".

وتابع كريم رمزي: "أحد مسؤولي لجنة التخطيط في الزمالك تحدث مع زيزو للتأكد من وجود فرصة للعودة ولو بنسبة 1% أم أن الأمر أصبح صعبا".

وأكمل رمزي: "كما بحث مسئولي الزمالك مع زيزو إمكانية الخروج بشكل آمن، والخروج بأفضل صورة ممكنه نظرا لما قدمه، وذلك حال استحالة التراجع والتجديد".

واختتم كريم رمزي: "مسئولو الزمالك ومحبوه لديهم أمل ولو ضعيف في بقاء زيزو حتى الآن، لكن الأمر يأتي تماما عكس تأكيدات مسئولي الأهلي".

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